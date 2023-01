M5S all’Ars: “L’affaire Cannes ha danneggiato la Sicilia, Schifani smetta di temporeggiare e rimuova Scarpinato. Intanto abbiamo presentato una mozione di censura contro l’assessore”



“L’assessorato al Turismo dovrebbe promuovere la Sicilia nel mondo e invece da lì è partita una clamorosa e indecente vicenda che, come lo stesso presidente Schifani ha ammesso, ha danneggiato l’immagine dell’isola. É doveroso ora che Scarpinato faccia un passo indietro, e se questo non dovesse arrivare, sia Schifani a sollevarlo dall’incarico. In ogni caso il M5S ha presentato una mozione di censura nei confronti dell’assessore”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca, in relazione alla vicenda Cannes.

“Schifani – continua Antonio De Luca – non può continuare a tentennare, deve prendere una decisione e dare un segnale inequivocabile o lo faremo noi in aula, costringendolo a votare la mozione di censura che abbiamo depositato contro il suo assessore. Non consentiremo che questa storia si concluda con delle semplici scuse, ma andremo a fondo della vicenda anche per capire cosa è accaduto durante la scorsa legislatura”.

“E’ inaccettabile – conclude Antonio De Luca – lo scaricabarile riportato dalla stampa tra assessore e gli uffici da lui diretti, cosa che non fa che ingigantire le perplessità, già enormi, sulla correttezza dell’operazione. A questo punto, a prescindere dalle inchieste della magistratura, cui auguriamo buon lavoro, sarebbe auspicabile che anche la Regione scavasse a fondo con propri ispettori tra le scartoffie dell’assessorato anche antecedenti a questa vicenda. Non vorremmo che l’affaire Cannes fosse solo la punta dell’iceberg di condotte non proprio cristalline”.