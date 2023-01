Lotteria Italia 2022: estratti i cinque biglietti milionari di Prima Categoria, due a Roma. Non ancora abbinati i premi

ROMA – L’Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato comunica, come riporta Agipronews, le Serie e i Numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima Categoria della Lotteria Italia 2022 non ancora abbinati ai premi:

L 486158 venduto a ROMA

E 004737 venduto a ROMA

L 492408 venduto a PARMA

D 271862 venduto a BOLOGNA

L 349605 venduto a FONTE NUOVA (RM)

Lotteria Italia 2022, 195 vincite totali per oltre 16,2 milioni di euro: primo premio da 5 milioni, poi 10 premi di seconda categoria da 50mila euro e 180 da 20mila euro

ROMA – Saranno 5 i premi di prima categoria della Lotteria Italia 2022, con il primo premio da 5 milioni di euro, poi seguiranno il secondo premio da 2,5 milioni, il terzo sarà pari a 2 milioni, il quarto a 1,5 milioni e il quinto premio sarà pari a un milione. I premi saranno in tutto 195 per oltre 16,2 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria. Lo comunica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Come riporta agipronews saranno 10 i premi di seconda categoria da 50mila euro ciascuno e 180 premi di terza categoria da 20mila euro ciascuno (30 premi in più rispetto allo scorso anno). Ai rivenditori dei biglietti vincenti sono attribuiti premi per un importo complessivo pari a 111mila euro.

Lotteria Italia 2022: il 72% dei biglietti venduti in edicole e tabaccherie, in crescita l’online



ROMA – L’edicola di quartiere o la tabaccheria sotto casa: sono i luoghi preferiti dagli italiani che sognano di vincere il primo premio della Lotteria Italia 2022. Secondo quanto apprende Agipronews, il 72% dei biglietti di questa edizione è stato staccato nelle rivendite autorizzate, come edicole e tabaccherie, mentre il 14% è stato venduto da distributori locali, ambulanti o rivendite che si approvvigionano presso i grandi distributori. Tengono anche le vendite in Autogrill, storica “tappa” fortunata per la Lotteria, dove è stato venduto il 12% dei biglietti. I tagliandi “virtuali” staccati sono 101.445, il 2% del dato complessivo e in netta crescita rispetto allo scorso anno.

Lotteria Italia 2022, Minenna (dg Adm): “Tutti i premi di prima categoria saranno milionari”

ROMA – Anche per l’edizione 2022 della Lotteria Italia i primi 5 premi «saranno tutti milionari». Lo ha annunciato il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, nel corso della trasmissione “I soliti Ignoti – Il ritorno”. Più in dettaglio, riporta Agipronews, il primo premio sarà di 5 milioni di euro; il secondo regalerà 2,5 milioni, mentre il terzo porterà al vincitore 2 milioni. A chiudere, il quarto premio da 1,5 milioni, e il quinto da 1 milione. «È un concorso che accompagna il Paese dalla sua nascita – ha concluso Minenna – Siamo molto contenti che tutti i vincitori di prima categoria diventeranno milionari».

Lotteria Italia, il biglietto più amato dagli italiani tiene: -5% rispetto al 2021 e batte anche il ‘cenone’ di Natale

ROMA – Il simbolo della tradizione natalizia, il panettone, raccontano alcune grandi aziende dolciarie, ha dovuto fare i conti con un calo tra il 10 e il 15%. D’altra parte, gli impetuosi venti di un Natale all’insegna della spending review hanno soffiato implacabili sull’altra grande tradizione natalizia: i regali sotto l’albero. Il budget regali degli italiani sarebbe sceso, secondo una proiezione di Confcommercio, dai 169 euro a famiglia del 2021 ai 158 attuali. E, ancora, uno studio di Confesercenti insieme a SWG ha indicato come il 60% degli italiani abbia inquadrato le festività in negativo rispetto al 2021 mentre quasi il 50% degli intervistati aveva già annunciato il taglio drastico dei regali, mentre il 25% progettava di ridurre oltre il 30%. con il restante 25% piazzato in una forbice di taglio tra il 10 e il 25%. Il panettone giù, i regali anche, ha tenuto – e anche abbastanza bene – la Lotteria Italia, nonostante la guerra, la crisi, il caro bollette e l’onda lunga della pandemia. Il temutissimo calo delle vendite dei tagliandi della tradizione natalizia – capace di resistere all’inevitabile ‘modernizzazione’ dei giochi pubblici – dunque non c’è stato. Sono stati venduti 6 milioni di biglietti, con una raccolta di 30 milioni e una differenza in negativo rispetto al 2021 contenuta al 5% (6,4 milioni di biglietti) e certo non paragonabile al calo di altre tradizionali spese natalizie. Addirittura inferiore a quello che è da considerare il ‘padre’ di tutti i riti delle festività: il cenone natalizio calato, secondo le indagini di Coldiretti, del 6% in media rispetto al 2021 e attestato tra 50 e 100 euro massimo per un italiano su tre. Nella corsa ‘a perdere’ dunque, la Lotteria Italia ha battuto anche la tradizionalissima, immancabile tavola imbandita della sera del 24 dicembre. E non è poco.

Lotteria Italia 2022, Sicilia: vendite in calo del 7,8%, a Palermo staccati oltre 92mila biglietti

ROMA – Dati in calo per la Lotteria Italia 2022 in Sicilia: il totale dell’edizione 2022, riporta Agipronews, è stato di 304.600 tagliandi, il 7,8% in meno rispetto al 2021. A livello provinciale il primato va ancora una volta alla provincia di Palermo, con 92.400 biglietti (-9,4%); Catania segue con un totale di 68.620 (-6,3%), e sul podio finisce anche Messina, a 41.100 (-12,6%). Quarto posto per Trapani (24.740, -4,6%), poi Agrigento (21.280, -3,6%) e Siracusa (18.100, -16,5%). In calo anche il dato relativo a Ragusa che chiude con 15.100 biglietti e un -3,7%, in controtendenza Enna, stabile con 11.800 (+0,7%) e Caltanissetta con 11.460 tagliandi e un incremento del 2,9%. Resiste il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

Lotteria Italia 2022: oltre 6 milioni di biglietti venduti. Lazio leader con 1,1 milioni di tagliandi, sul podio anche Lombardia e Campania

ROMA – Sono oltre 6 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2022 della Lotteria Italia, con una raccolta che supera i 30 milioni di euro. Come riporta Agipronews, è un dato sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno – quando furono staccati quasi 6,4 milioni di tagliandi – e che conferma il legame degli italiani con questo gioco tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono oltre 1,1 milioni (circa il 18% del dato nazionale), un valore stabile rispetto alla passata edizione. Segue a stretto giro la Lombardia, che per poco non riesce a superare il traguardo del milione e si ferma a quota 959mila tagliandi (-9%), confermando però il secondo posto dello scorso anno. La Campania, con 583mila tagliandi staccati (-4%), si piazza sul terzo gradino del podio, di un soffio davanti all’Emilia-Romagna a 540mila biglietti, con un calo del 6,4%.