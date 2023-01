Lotto e 10eLotto, Sicilia protagonista dell’estrazione del 27 dicembre: vinti oltre 80mila euro

Sicilia fortunata nelle feste di Natale: come riporta Agipronews, il Lotto e il 10eLotto del 27 dicembre premiano l’isola con vincite complessive per oltre 80mila euro. A Messina è stata centrata una vincita al Lotto da oltre 50mila euro, mentre a Campofranco, in provincia di Caltanissetta, un fortunato giocatore del 10eLotto ha indovinato un 7 Doppio Oro da 30mila euro. In entrambi i casi, si tratta delle vincite più alte del concorso.