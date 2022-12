Giochi senza vincita in denaro, Adm proroga nuove regole al 31 dicembre 2023: nessuna ‘verifica di conformità’ per biliardino, flipper e freccette

ROMA – L’entrata in vigore delle nuove regole tecniche per la produzione e l’installazione degli apparecchi da gioco senza vincita in denaro è prorogata al 31 dicebre 2023, mentre i giochi di abilità come biliardino, flipper e freccette non necessitano della “verifica di conformità”: è quanto prevede la determinazione direttoriale firmata dal direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna.

Il provvedimento, spiega agipronewsm arriva dopo diversi ’open hearing’ con gli operatori della filiera, in cui erano “emerse difficoltà nella presentazione delle istanze per il rilascio dei nuovi titoli autorizzatori da parte degli operatori, dovute al numero molto elevato di apparecchi oggetto di autocertificazione con termine 31 dicembre 2022”. Per questo motivo, l’Agenzia ha deciso di prorogare al 31 dicembre del prossimo anno l’entrata in vigore delle norme per le cosiddette ’ticket redemption’ (gli apparecchi che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita), che devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti. Per questi apparecchi, ricorda agipronews, resta anche il vincolo di installazione nelle sale da gioco e negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro. Il provvedimento chiarisce anche che gli apparecchi iscritti nell’elenco AMEE, ovvero quelli “quelli basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o sono privi di interazione con il giocatore e che non distribuiscono tagliandi”, come biliardino, flipper e freccette, non necessitano della “verifica di conformità non necessitano della “verifica di conformità del modello, né del rilascio dei titoli autorizzatori a produttori e gestori”.